Авария произошла в Хуздаре, провинция Белуджистан. Паломники возвращались после посещения святыни в Даду, что в провинции Синд.
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Водитель автобуса не справился с управлением
По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением на резком повороте. В результате транспортное средство перевернулось. Всех погибших и раненых доставили в местную больницу.
Недавно в Пакистане перевернулся еще один пассажирский автобус
31 мая в Пакистане перевернулся еще один пассажирский автобус после того, как слетел с моста. Тогда погибли 6 человек, а более 30 попали в больницу.