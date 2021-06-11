Аварія сталась у Хуздарі, що у провінції Белуджистан. Паломники повертались відвідин святині у Даду, що у провінції Сінд.
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Водій автобуса не впорався з керуванням
За попередньою інформацією поліції, водій автобуса не впорався з керуванням на різкому повороті. В результаті транспортний засіб перекинувся. Усіх загиблих та поранених доставили до місцевої лікарні.
Нещодавно у Пакистані перекинувся ще один пасажирський автобус
Лише 31 травня у Пакистані перекинувся ще один пасажирський автобус після того, як злетів з мосту. Тоді загинули 6 людей, а більше ніж 30 – потрапили до лікарні.