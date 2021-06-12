За даними "Києва Оперативного" на місці події патрульні "забезпечують безпеку дорожнього руху". Виклик про ДТП з потерпілими на перехресті вулиць Садова та Українська надійшов близько 11:00.

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Прибувши на місце події, інспектори виявили 3 транспортні засоби з механічними пошкодженнями: Citroen, Hyundai та маршрутний автобус. За попередніми даними, внаслідок ДТП 5 людей отримали травми,

– мовиться у повідомленні.

На місці події "працювали медики, слідчі та інспектори, які забезпечували безпеку дорожнього руху для інших учасників".

Водіїв закликали дотримуватися таких правил:

користуватися пасками безпеки;

дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу;

не перевищувати швидкість;

відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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