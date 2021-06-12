За даними "Києва Оперативного" на місці події патрульні "забезпечують безпеку дорожнього руху". Виклик про ДТП з потерпілими на перехресті вулиць Садова та Українська надійшов близько 11:00.
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Прибувши на місце події, інспектори виявили 3 транспортні засоби з механічними пошкодженнями: Citroen, Hyundai та маршрутний автобус. За попередніми даними, внаслідок ДТП 5 людей отримали травми,
– мовиться у повідомленні.
На місці події "працювали медики, слідчі та інспектори, які забезпечували безпеку дорожнього руху для інших учасників".
Водіїв закликали дотримуватися таких правил:
- користуватися пасками безпеки;
- дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу;
- не перевищувати швидкість;
- відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть привести до створення аварійних ситуацій.
ДТП у Києві: головне
- У Києві у суботу, 12 червня, на Південному мосту зіштовхнулися відразу 6 автомобілів. Це суттєво ускладнило рух у напрямку правого берега міста.
- Окрім того, у Києві 10 червня на Окружній позашляховик Audi влетів під фуру. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше 1 людина. Також цього дня у Києві на Броварському проспекті 10 червня зіткнулись маршрутка та легковик Daewoo Lanos.