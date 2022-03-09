В Ирпене также идет эвакуация людей

Жителей Ирпеня 9 марта эвакуируют в безопасные места. Сейчас людей перевозят в Киев.

В Ирпене стоят несколько десятков автобусов с отметкой Красного креста. К ним направляются дети, женщины, пожилые люди и т.д.

Ранее Из Ирпеня автобусами эвакуируют людей

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба показал видео эвакуации. К слову, спасатели помогают эвакуироваться жителям Бучанского района Киевской области.

Ирпень и Бучу российские оккупанты последние дни безжалостно обстреливают, поэтому люди вынуждены бежать из собственных домов.

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Важно – Оккупанты открыли огонь во время эвакуации: