Ребенка искали более 40 часов: мужчина, который похитил девочку на Буковине, получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который на Буковине против ее воли удерживал малолетнюю девочку. Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.

Об этом пишет Национальная полиция и Офис Генерального прокурора.

В чем подозревают жителя Буковины?

Поисковую операцию начали 10 февраля, когда стало известно об исчезновении 13-летней девочки. Как выяснили правоохранители, ее похитил мужчина, который заманил малолетнюю девочку, пообещав, что подвезет ее.

Однако машина вероятного похитителя поехала не к месту назначения, а до одного из населенных пунктов в Черновицком районе.

Ребенок содержался в доме родственников подозреваемого, пока ее не нашли. Когда он узнал, что девочку разыскивают, то перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны. К счастью, мужчина не успел ничего с ней сделать, ее жизни и здоровью угрозы нет. 13-летний ребенок одновременно пострадал психологически.

Однако мужчина может сесть в тюрьму. Ведь полицейские подозревают его в совершении двух серьезных преступлений. Он не только незаконного лишил ребенка, но и еще в авто похитил ее личные вещи и мобильный телефон, которые впоследствии выбросил из машины. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении двух уголовных преступлений.

Ребенка нашли через 2 дня. Тогда удалось выяснить главные детали похищения ребенка. Как рассказала начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук, мужчина постоянно менял маршрут и к тому же успокаивал ребенка вымышленными объяснениями. Девочка рассказала, что так и не поняла, почему мужчина не едет туда, куда она указала.

Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи,

– рассказала Кинищук.

Для расследования преступлений проведут экспертизы. Прокуратура будет настаивать, чтобы мужчину взяли под стражу.

