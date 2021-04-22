В Индонезии пропала подлодка: кислород закончится через 72 часа
В Индонезии пропала подводная лодка военно-морских сил. Власти страны сообщили, что кислород на ней закончится через 72 часа.
Источник:CNA
В то же время военное руководство пока сохраняет позитивные настроения относительно поисково-спасательных работ. Об этом заявил глава военно-морского флота, адмирал Юдо Маргоно.
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Кислорода хватит на 72 часа
Он отметил, что кислорода на лодке KRI Nanggala-402 хватит до утра 24 апреля.
Мы потеряли контакт (с судном – 24 канал) утром вчера, 21 апреля. Поэтому кислорода может хватить до утра субботы, 24 апреля,
– подчеркнул Маргоно.
По его словам, подлодку построили так, чтобы выдерживать давление на максимальной глубине – примерно 250 метров.
По словам официальных лиц, Индонезия приложит максимум усилий для того, что вернуть людей, находящихся на борту.
Что известно об исчезновении субмарины в Индонезии
- Лодка, на борту которой находится 53 человека, пропала у берегов острова Бали 21 апреля.
- Известно, что после исчезновения субмарины в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Ожидается, что экипаж мог слить топливо с надеждой подняться на поверхность.
- К поисковой операции привлекли 21 судно, 5 самолетов и 2 подводные лодки.
Недалеко от берегов Бали исчезла субмарина: смотрите карту
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