В Индонезии пропала подводная лодка военно-морских сил. Власти страны сообщили, что кислород на ней закончится через 72 часа.

В то же время военное руководство пока сохраняет позитивные настроения относительно поисково-спасательных работ. Об этом заявил глава военно-морского флота, адмирал Юдо Маргоно.

К теме Во время поиска пропавшей индонезийской субмарины зафиксировали движущийся объект

Кислорода хватит на 72 часа

Он отметил, что кислорода на лодке KRI Nanggala-402 хватит до утра 24 апреля.

Мы потеряли контакт (с судном – 24 канал) утром вчера, 21 апреля. Поэтому кислорода может хватить до утра субботы, 24 апреля,

– подчеркнул Маргоно.

По его словам, подлодку построили так, чтобы выдерживать давление на максимальной глубине – примерно 250 метров.

Отметим! Лодку построили в Германии в 1978 году. Она присоединилась к флоту Индонезии в 1981 году.

По словам официальных лиц, Индонезия приложит максимум усилий для того, что вернуть людей, находящихся на борту.

Latest update on missing submarine KRI Nanggala 402: officials said in Bali they remain optimistic and hope for the best. Military chief said the military will do its best to bring back home the people on board. pic.twitter.com/aYlnYmw3I7 — Kiki Siregar (@KikiSiregarCNA) April 22, 2021

Что известно об исчезновении субмарины в Индонезии

Лодка, на борту которой находится 53 человека, пропала у берегов острова Бали 21 апреля.

Известно, что после исчезновения субмарины в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Ожидается, что экипаж мог слить топливо с надеждой подняться на поверхность.

К поисковой операции привлекли 21 судно, 5 самолетов и 2 подводные лодки.

Недалеко от берегов Бали исчезла субмарина: смотрите карту