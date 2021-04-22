В Індонезії зник підводний човен: кисень закінчиться через 72 години
В Індонезії зник підводний човен військово-морських сил. Влада країни повідомила, що кисень на ньому закінчиться через 72 години.
Джерело:CNA
Водночас військове керівництво наразі зберігає позитивні настрої щодо пошуково-рятувальних робіт. Про це заявив глава військово-морського флоту, адмірал Юдо Маргоно.
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Кисню вистачить на 72 години
Він відзначив, що кисню на човні KRI Nanggala-402 вистачить до ранку 24 квітня.
Ми втратили контакт (з судном – 24 канал) вранці вчора, 21 квітня. Тому кисню може вистачити до ранку суботи, 24 квітня,
– наголосив Маргоно.
За його словами, підводний човен побудували так, щоб витримувати тиск на максимальній глибині – приблизно 250 метрів.
За словами офіційних осіб, Індонезія докладе максимум зусиль для того, що повернути людей, які перебувають на борту.
Що відомо про зникнення субмарини в Індонезії
- Човен, на борту якого перебуває 53 людей, зник біля берегів острова Балі 21 квітня.
- Відомо, що після зникнення субмарини в декількох місцях виявили нафтові плями. Є очікування, що екіпаж міг злити паливо з надією піднятись на поверхню.
- До пошукової операції залучили 21 судно, 5 літаків і 2 підводні човни.
Неподалік берегів Балі зникла субмарина: дивіться карту
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