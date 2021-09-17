Исчезновение некоторых видов животных: неэффективная природоохранная политика в Украине

Украина теряет свое биоразнообразие из-за отсутствия эффективной государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Более того, сокращаются популяции рыбных видов и исчезают некоторые виды животных.

Об этом заявили в украинском представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF-Украина), сообщается в статье "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза".

Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных жителей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов,

– отмечают эксперты.

Представители Всемирного фонда дикой природы также рассказали, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами. В частности, это касается таких животных, как рыси, бурого медведя, лося.

Специалисты отмечают, что при этом исследования по исчезновению некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

В материале указано, что в первую очередь для решения существующих проблем в Украине необходима заинтересованность самого государства. Она должна безотлагательно начать внедрять грамотную природоохранную политику. Вместо этого они занимаются бесполезным популизмом, вследствие которого лишь увеличивается нагрузка на бизнес. В своем большинстве бизнес и так вкладывает миллионные средства в экомодернизацию, а вместо благодарности получает за это еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

Если не принять соответствующих мер, экологическая ситуация в стране только продолжит ухудшаться