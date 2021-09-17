Про це заявили в українському представництві Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Україна), повідомляється у статті "Кліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі".

Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців актуально для України. Це пов'язано з трансформацією річок – випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів в заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску і гравію в руслах та суцільною вирубкою лісів,

– зазначають експерти.

Представники Всесвітнього фонду дикої природи також розповіли, що в Україні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами. Зокрема, це стосується таких тварин, як рисі, бурого ведмедя, лося.

Фахівці зазначають, що при цьому дослідження щодо зникнення деяких видів тварин й рослин на державному рівні в Україні навіть не проводяться.

В матеріалі зазначено, що в першу чергу для вирішення існуючих проблем в Україні необхідна зацікавленість самої держави. Вона повинна невідкладно розпочати впроваджувати грамотну природоохоронну політику. Натомість вони займаються марним популізмом, внаслідок якого лише збільшується навантаження на бізнес. У своїй більшості бізнес і так вкладає мільйонні кошти в екомодернізацію, а замість подяки отримує за це ще більшу зарегульованість бізнес-процесів.

Якщо не прийняти відповідних заходів, екологічна ситуація в країні тільки продовжить погіршуватися