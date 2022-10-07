Это может быть подготовка провокации РФ, – Эстония об исчезновении украинских беженцев на границе

На территории России у границы с Эстонией загадочно "исчезли" сотни украинцев, которые хотели уехать из страны-агрессора. В Эстонии считают, что исчезновение людей не случайно.

Как заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, нежелание российских властей пропускать через границу беженцев из Украины может свидетельствовать о подготовке провокаций.

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Эстония решительно осудила Россию

Во время пресс-конференции министр отметил, что возникшая на границе пробка и ее неожиданное исчезновение не случайно. По его мнению, говорится о "системной деятельности", которая может оказаться подготовкой пограничной провокации.

У нас нет технической информации о том, какие средства были применены, но ясно, что в контексте войны с Украиной Россия намерена жестко контролировать, кому разрешено пересекать границу,

– сказал министр.

Глава МИД Эстонии заявил, что его страна осуждает Россию за то, что она не пропускает беженцев через границу и использует их в гибридных действиях. В то же время, он добавил, что Эстония следит за ситуацией и готова использовать все необходимые средства в случае возникновения угрозы на ее границе.

Почему заговорили об исчезновении украинцев

Как известно, в последнее время на границах России с Латвией и Эстонией – большие очереди, преимущественно из украинцев, пытающихся выехать из оккупации. Время ожидания составляет, по меньшей мере, несколько суток. В Эстонии длительное прохождение границы пограничники объясняют действиями российской стороны.

Однако уже 5 октября километровые очереди загадочно исчезли, как и почти 1000 человек, ожидавших в очереди. Эстонский глава МВД сообщил, что их куда-то увезли на грузовиках.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что посольство Украины в Эстонии сотрудничает с компетентными органами. Они пытаются выяснить, что именно произошло на границе.

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