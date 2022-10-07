Як заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, небажання російської влади пропускати через кордон біженців з України може свідчити про підготовку провокацій.

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Естонія рішуче засудила Росію

Під час пресконференції міністр зазначив, що затор, що виник на кордоні, і його несподіване зникнення не випадкове. На його думку, мовиться про "системну діяльність", яка може виявитися підготовкою прикордонної провокації.

У нас немає технічної інформації про те, які засоби було застосовано, але ясно, що в контексті війни з Україною Росія має намір жорстко контролювати, кому дозволено перетинати кордон,

– сказав міністр.

Глава МЗС Естонії заявив, що його країна засуджує Росію за те, що вона не пропускає біженців через кордон і використовує їх у гібридних діях. Водночас він додав, що Естонія стежить за ситуацією і готова використати всі необхідні засоби у разі виникнення загрози на її кордоні.

Чому заговорили про зникнення українців

Як відомо, останнім часом на кордонах Росії з Латвією та Естонією – великі черги, переважно з українців, які намагаються виїхати з окупації. Час очікування складає щонайменше кілька діб. В Естонії тривале проходження кордону прикордонники пояснюють діями російської сторони.

Однак вже 5 жовтня кілометрові черги загадково зникли, як і майже 1000 людей, що чекали в черзі. Естонський глава МВС повідомив, що їх кудись відвезли вантажівками.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що посольство України в Естонії співпрацює з компетентними органами. Вони намагаються з'ясувати, що саме трапилося на кордоні.

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