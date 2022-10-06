Реакція МЗС на зникнення українців

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що посольство України в Естонії співпрацює з компетентними органами. Вони намагаються з'ясувати, що саме трапилося на кордоні.

Актуально Сотні українських біженців "зникли" біля кордону Росії з Естонією: їх посадили у вантажівки

Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України,

– наголосив Ніколенко.

Що цьому передувало

Майже тисяча українців перебувала на кордоні Росії з Естонією. Така черга зібралася через те, що росіяни затягували з прикордонними процедурами. Міністерство внутрішніх справ Естонії 5 жовтня повідомило, що українців посадили у вантажівки та вивезли у невідомому напрямку.

Тепер естонські правоохоронці використовують безпілотники, щоб простежити, куди росіяни везуть українських біженців. Вони побоюються, що держава-агресорка хоче здійснити торішній сценарій Білорусі й везе українців до "зеленого коридору". Як Білорусь перекидала біженців під кордон Литви та Латвії.

Скільки українських біженців перебувають у Європі

За даними Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабної війни українські прикордонники зафіксували 13,3 мільйона виїздів з країни. Водночас 6,2 мільйона українців повернулися додому.

Станом на 27 вересня майже 4,2 мільйона громадян України оформили статус тимчасово захисту в різних країнах Європи. Найбільше біженців прийняли Польща, Німеччина, Чехія, Велика Британія, а також Нідерланди.

Дивіться до теми – біженці з Маріуполя розповіли, як виходили з блокади: відео