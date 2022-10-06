Росія блокувала пропуск громадян України на кордоні з Естонією. Тому там зібралось понад тисяча людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс.

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Черга зібралася, оскільки російська влада затягувала з прикордонними процедурами. Люди під відкритим небом чекали перетину кордону цілими днями.

Біженців кудись повезли у вантажівках

У МВС Естонії розповіли, що 5 жовтня українських біженців на кордоні посадили у вантажівки та вивезли у невідомому напрямку.

На кордоні чекали трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки та вивезли. Куди їх відвезли, ми не знаємо,

– розповів Лаенеметс.

Естонські правоохоронці використовують безпілотники, щоб простежити, чи росіяни не везуть людей до "зеленого кордону", як минулого року робила Білорусь на кордоні Литви та Латвії.

Росіяни як завжди заперечують

Російський чиновник Лев Шлосберг, чиї волонтери працюють з біженцями на кордоні, заявив, що, мовляв, слова естонського міністра "не мають жодного стосунку до дійсності". Він стверджує, нібито це не підтверджує жодне свідчення очевидця, пише "Медуза".

Він розповідає про "прискорений пропуск пішоходів". Каже, начебто пішохідні черги були майже повністю усунуті, але при цьому черги автомобілів збереглися і зараз становлять на деяких КПП до 200 машин. За його словами, "влада таким своєрідним способом пом'якшила "картинку".

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