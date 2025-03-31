В Литве нашли тела трех солдат США, пропавших во время военных учений

В Литве нашли тела трех погибших военных США, которые пропали на прошлой неделе во время учений. Поиски четвертого американского военного еще продолжаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу командования армии США в Европе и Африке.

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В Литве нашли тела трех солдат США

В понедельник, 31 марта, в Литве нашли тела 3 американских солдат, которые исчезли во время военных учений 25 марта на полигоне с бронемашиной M88 Hercules. Сейчас продолжаются поиски 4 военного.

Имена погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются до сообщения родственникам.

В командовании армии США в Европе и Африке уточнили, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

Напомним, что военные США исчезли у границы с Беларусью. Солдаты армии США из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии отрабатывали процесс ремонта и буксировки неподвижного тактического автомобиля. Однако впоследствии произошла трагедия.

Бронемашину военных США нашли на следующий день после трагедии, 26 марта. Однако достать ее из болота удалось только в понедельник, 31 марта. Бронемашину M88 Hercules вытащили из болота после 6 дней непрерывных усилий. Процесс осушения территории продвигался медленно из-за постоянного просачивания грунтовых вод.

Сейчас продолжается совместное расследование сил США и Литвы. Что стало причиной трагедии – неизвестно.