Исчезновение американских солдат в Литве: из болота вытащили их бронемашину

Накануне во время учений на полигоне вблизи Пабраде на востоке Литвы без вести пропали 4 американских солдата. Их бронированную машину M88 Hercules наконец вытащили из болота прошлой ночью.

Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в литовском министерстве обороны, передает 24 Канал. Пока неизвестно, были ли военные внутри.

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Что известно об инциденте

Солдаты армии США из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии исчезли во время плановых тактических учений недалеко от границы с Беларусью. Их бронемашина затонула в болотистом водоеме, а поиски были сложными из-за условий местности и необходимости осушения территории.

После шести дней непрерывных усилий в Пабраде, вчера поздно вечером бронемашину наконец вытащили из болота,

– написали в минобороны Литвы.

Только присоединение к транспорту первого троса требовало нескольких часов погружения в полной темноте.

На месте происшествия продолжают работать местная военная полиция и американские следователи, они собирают больше информации о ситуации.

Напомним, к поисково-спасательной операции привлекли шламовые помпы, краны, более 30 тонн гравия, а также инженеров из армии США. Кроме того, помощь оказали Вооруженные силы Польши, отправив 150 военных и инженерное подразделение с дополнительными водяными насосами и ремонтно-эвакуационными машинами.