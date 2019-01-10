Исчезновение крымского "диверсанта" Панова: известно вероятное местопребывание политзаключенного

Незаконно осужденного оккупационными властями Крыма по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова сейчас этапируют в одну из колоний российского Омска. Колония в этом месте станет конечным пунктом этапа.

Как рассказала его мать Вера Котелянец в комментарии ресурсу "Крым. Реалии", после того, как Панова вывезли из Крыма больше месяца назад, у его родных и близких с ним нет никакой связи.

Читайте также: Виновен в том, что украинец – пленник Кремля Панов поделился деталями своего заключения

"Мы даже не знаем точно, где он. Точно знаем, что по состоянию на сегодня он уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень", – отметила она.

Также мать Панова рассказала, что ей удалось связаться с российскими правозащитниками, а также с украинским консулом в Новосибирске.

"Они пообещали, что по возможности будут отслеживать его перемещение и прибытие уже непосредственно в колонию. В Омске сразу несколько колоний, в какую именно он попадет, я пока сказать не могу", – сообщила женщина.

Напомним, ранее Вера Котелянец обращалась к украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой, чтобы та помогла выяснить, где сейчас находится ее сын. Как рассказала Денисова, женщину беспокоило отсутствие связи со своим сыном, которого уже долгое время этапируют.

Кто такой Евгений Панов?10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении в оккупированном Крыму террористическим актам, которые якобы были подготовлены Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Одним из организаторов терактов назвали Евгения Панова.



Брат задержанного украинца утверждает, что его похитили на территории материковой Украины и вывезли на оккупированную территорию.



Впоследствии обвиняемые российскими властями в "подготовке терактов" в Крыму Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от показаний, которые они дали сразу после задержания в августе 2016 года. Панов также рассказал о страшных пытках, которые в отношении него применяли сотрудники ФСБ: били железной трубой, подвешивали и били током.



13 июля 2018 года Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенный своей вины не признал.