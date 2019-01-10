12:09
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Исчезновение крымского "диверсанта" Панова: известно вероятное местопребывание политзаключенного

      71 Читати новину українською
      Евгений Панов
      Евгений Панов / "Радио Свобода"

      Незаконно осужденного оккупационными властями Крыма по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова сейчас этапируют в одну из колоний российского Омска. Колония в этом месте станет конечным пунктом этапа.

      Как рассказала его мать Вера Котелянец в комментарии ресурсу "Крым. Реалии", после того, как Панова вывезли из Крыма больше месяца назад, у его родных и близких с ним нет никакой связи.

      Читайте также: Виновен в том, что украинец – пленник Кремля Панов поделился деталями своего заключения

      "Мы даже не знаем точно, где он. Точно знаем, что по состоянию на сегодня он уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень", – отметила она.

      Также мать Панова рассказала, что ей удалось связаться с российскими правозащитниками, а также с украинским консулом в Новосибирске.

      "Они пообещали, что по возможности будут отслеживать его перемещение и прибытие уже непосредственно в колонию. В Омске сразу несколько колоний, в какую именно он попадет, я пока сказать не могу", – сообщила женщина.

      Напомним, ранее Вера Котелянец обращалась к украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой, чтобы та помогла выяснить, где сейчас находится ее сын. Как рассказала Денисова, женщину беспокоило отсутствие связи со своим сыном, которого уже долгое время этапируют.

      Кто такой Евгений Панов?10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении в оккупированном Крыму террористическим актам, которые якобы были подготовлены Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Одним из организаторов терактов назвали Евгения Панова.

      Брат задержанного украинца утверждает, что его похитили на территории материковой Украины и вывезли на оккупированную территорию.

      Впоследствии обвиняемые российскими властями в "подготовке терактов" в Крыму Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от показаний, которые они дали сразу после задержания в августе 2016 года. Панов также рассказал о страшных пытках, которые в отношении него применяли сотрудники ФСБ: били железной трубой, подвешивали и били током.

      13 июля 2018 года Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенный своей вины не признал.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики СІЗО Конфликт на границе с Крымом Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      сегодня , 12:00 Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      Олексій Чибісов 85
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 11:13 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      29938
      Что следует знать о схемах продажи недвижимости: преимущества и недостатки
      сегодня , 11:02 Что следует знать о схемах продажи недвижимости: преимущества и недостатки
      Яніна Ткачук 113
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сегодня , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 1328
      Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      сегодня , 01:45 Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      Катерина Петренко 4861
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук