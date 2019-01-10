12:32
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Зникнення кримського "диверсанта" Панова: стало відомим імовірне місцеперебування політв'язня

      180 Читать новость на русском
      Євген Панов
      Євген Панов / "Радіо Свобода"

      Незаконно засудженого окупаційною владою Криму за "справою український диверсантів" Євгена Панова зараз етапують в одну з колоній російського Омська. Колонія у цьому місці стане кінцевим пунктом етапу.

      Як розповіла його мати Віра Котелянець у коментарі ресурсу "Крим. Реалії", після того, як Панова вивезли з Криму понад місяць тому, у його рідних і близьких з ним немає жодного зв’язку.

      Читайте також: Винний в тому, що українець, – бранець Кремля Панов поділився деталями свого ув'язнення

      "Ми навіть не знаємо точно, де він. Точно знаємо, що станом на сьогодні він уже проїхав Оренбург, Челябінськ і Тюмень", – зазначила вона.

      Також мати Панова розповіла, що їй вдалося зв’язатися з російськими правозахисниками, а також з українським консулом у Новосибірську.

      "Вони пообіцяли, що за можливості відстежуватимуть його переміщення та прибуття вже безпосередньо до колонії. В Омську відразу кілька колоній, в яку саме він потрапить я поки що сказати не можу", – повідомила жінка.

      Нагадаємо, раніше Віра Котелянець зверталася до української омбудсвумен Людмили Денісової, аби та допомогла з'ясувати, де зараз перебуває її син. Як розповіла Денісова, жінку непокоїла відсутність зв’язку зі своїм сином, якого вже тривалий час етапують.

      Хто такий Євген Панов? 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки РФ повідомила про запобігання в окупованому Криму терористичним актам, які нібито були підготовлені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним з організаторів терактів назвали Євгена Панова.

      Брат затриманого українця стверджує, що його викрали на території материкової України і вивезли на окуповану територію.

      Згодом обвинувачені російською владою в "підготовці терактів" в Криму Євген Панов і Андрій Захтей відмовилися від свідчень, які вони дали одразу після затримання в серпні 2016 року. Панов також розповів про страшні тортури, які щодо нього застосовували співробітники ФСБ: лупцювали залізною трубою, підвішували і били струмом.

      13 липня 2018 року Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму. Політв’язень своєї провини не визнав.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт на кордоні з Кримом СІЗО
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      сьогодні , 12:30 Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      Крістіна Бердинських 12
      Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      сьогодні , 12:02 Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      Олексій Чибісов 668
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 11:14 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      17281
      Що варто знати про схеми продажу нерухомості: переваги та недоліки
      сьогодні , 11:02 Що варто знати про схеми продажу нерухомості: переваги та недоліки
      Яніна Ткачук 532
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сьогодні , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 1459
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Ми ховалися за конвеєрами, які вивозили багаж, — "кіборг"
       13 листопада 2014 , 16:20
      Чорнобиль тепер заповідна зона: що про це варто знати
       2 серпня 2016 , 20:19 3
      Марадона одружиться з 28-річною колишньою футболісткою
       27 липня 2018 , 22:00
      Депутати хочуть ввести техогляд разом з легалізацією "євроблях"
       5 вересня 2018 , 10:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук