Зникнення кримського "диверсанта" Панова: стало відомим імовірне місцеперебування політв'язня

Незаконно засудженого окупаційною владою Криму за "справою український диверсантів" Євгена Панова зараз етапують в одну з колоній російського Омська. Колонія у цьому місці стане кінцевим пунктом етапу.

Як розповіла його мати Віра Котелянець у коментарі ресурсу "Крим. Реалії", після того, як Панова вивезли з Криму понад місяць тому, у його рідних і близьких з ним немає жодного зв’язку.

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"Ми навіть не знаємо точно, де він. Точно знаємо, що станом на сьогодні він уже проїхав Оренбург, Челябінськ і Тюмень", – зазначила вона.

Також мати Панова розповіла, що їй вдалося зв’язатися з російськими правозахисниками, а також з українським консулом у Новосибірську.

"Вони пообіцяли, що за можливості відстежуватимуть його переміщення та прибуття вже безпосередньо до колонії. В Омську відразу кілька колоній, в яку саме він потрапить я поки що сказати не можу", – повідомила жінка.

Нагадаємо, раніше Віра Котелянець зверталася до української омбудсвумен Людмили Денісової, аби та допомогла з'ясувати, де зараз перебуває її син. Як розповіла Денісова, жінку непокоїла відсутність зв’язку зі своїм сином, якого вже тривалий час етапують.

Хто такий Євген Панов? 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки РФ повідомила про запобігання в окупованому Криму терористичним актам, які нібито були підготовлені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним з організаторів терактів назвали Євгена Панова.



Брат затриманого українця стверджує, що його викрали на території материкової України і вивезли на окуповану територію.



Згодом обвинувачені російською владою в "підготовці терактів" в Криму Євген Панов і Андрій Захтей відмовилися від свідчень, які вони дали одразу після затримання в серпні 2016 року. Панов також розповів про страшні тортури, які щодо нього застосовували співробітники ФСБ: лупцювали залізною трубою, підвішували і били струмом.



13 липня 2018 року Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму. Політв’язень своєї провини не визнав.