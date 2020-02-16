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      Исчезновение украинских каналов: почему отсутствует цифровое телевидение в районах на Ровенщине

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      Часть области на Ровенщине осталась без украинских каналов. На спутнике они с февраля 2020 года закодированы, а цифрового покрытия Т2 там нет. В информационной блокаде оказались Заречненский, Млиновский, Демидовский и частично Радивиловский районы.

      С 28 января 2020 года на спутнике закодированы все украинские каналы. Бесплатной альтернативой является цифровое эфирное телевидение Т2, однако в Демидовском районе его сигнал почти не ловит.

      Важно! На телеканал для оккупированных территорий пришли люди со 112-го канала, – Трибушная

      "Как идет передача, то пишет, что отсутствует сигнал. Пройдет какой-то период – включится и снова отключится. Очень плохо показывает", – рассказала местная жительница Галина Муравцева. Заложниками такой ситуации стали жители нескольких районов Ровненской области.

      Больше всего нас беспокоит три района на юге области. А это Демидовский, часть Радивиловского и Млиновского районов,
      – пояснил представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Ровненской области Дмитрий Тарасюк.

      Все из-за недостроенной башни, которая расположена в селе Копань Демидовского района. Запланированная ее высота 110 метров, но сведена она только на половину.

      Недобудована вежа
      Недостроенная башня

      Директор Ровненского филиала концерна РРТ Виктор Талимончик заявил, что владелец частного предприятия, которое взялось строить башню, умер и фирма распалась.

      Ровненский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который начал строительство, не имеет денег на его завершение. А для этого нужно 5 миллионов гривен. Для общины, на территории которой расположена башня, эта сумма также неподъемная.

      В Млиновской общине не так уж и много бюджетообразующих частных учреждений из бизнеса. Поэтому мы обращаемся к соседним общинам. Будем возможно обращаться к кому-то на уровне области в плане бизнеса. Для того, чтобы софинансировали и помогли,
      – рассказал заместитель Демидовского поселкового головы Сергей Герук.

      Люди просят областное руководство не игнорировать их проблему. Предлагают также собственные варианты решения: построить Демидовку и использовать Мирогощанскую опору "Укртелекома". Считают, что этого будет достаточно.

      Интересно: Ищем решение: Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

      Пока вопрос с цифровым покрытием решается в чиновничьих кабинетах, жители южных районов Ровненской области живут без украинского телевидения. Рассказали, что чувствуют себя оторванными от мира и со страхом ждут блокировки еще 10 украинских каналов. Тогда вообще не будет откуда узнавать новости, ведь интернет здесь плохой, а газеты редко кто выписывает.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Ровно Медиа
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