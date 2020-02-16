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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Зникнення українських каналів: чому відсутнє цифрове телебачення в районах на Рівненщині

      Частина області на Рівненщині залишилась без українських каналів. На супутнику вони з лютого 2020 року закодовані, а цифрового покриття Т2 там не має. В інформаційній блокаді лишились Зарічненський, Млинівський, Демидівській та частково Радивилівський райони.

      З 28 січня 2020 року на супутнику закодовані усі українські канали. Безкоштовною альтернативою є цифрове ефірне телебачення Т2, проте на Демидівщині його сигнал майже не ловить.

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      "Як йде передача, то пише, що відсутній сигнал. Пройде якийсь період – включиться і знову відключиться. Дуже погано показує", – розповіла місцева жителька Галина Муравцева. Заручниками такої ситуації стали мешканці кількох районів на Рівненщині.

      Найбільше нас турбує три райони на Півдні області. А це Демидівський, частина Радивилівського та Млинівського районів,
      – пояснив представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення на Рівненщині Дмитро Тарасюк.

      Все через недобудовану вежу, яка розташована у селі Копань, Демидівського району. Запланована її висота 110 метрів, але зведена вона лише на половину.

      Недобудована вежа
      Недобудована вежа

      Директор Рівненської філії концерну РРТ Віктор Талімончик заявив, що власник приватного підприємства, яке взялося будувати вежу, помер і фірма розпалася. 

      Рівненська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, яка почала будівництво, не має грошей на її завершення. А для цього потрібно 5 мільйонів гривень. Для громади, на території якої розташована вежа, ця сума також непідйомна.

      У Млинівській громаді не так вже й багато бюджетноутворюючих приватних установ з бізнесу. Тому ми звертаємося до сусідніх громад. Будемо можливо звертатися до когось на рівні області в плані бізнесу. Для того, щоб співфінансували та допомогли,
      – розповів заступник Демидівського селищного голови Сергій Герук.

      Люди просять обласне керівництво не ігнорувати їхню проблему. Пропонують також власні варіанти вирішення: побудувати Демидівку і використати Мирогощанську опору "Укртелекому". Вважають, що цього буде достатньо.

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      Поки питання з цифровим покриттям вирішується у чиновницьких кабінетах, мешканці Південних районів Рівненщини живуть без українського телебачення. Розповіли, що відчувають себе відірваними від світу і з острахом чекають блокування ще 10 українських каналів. Тоді взагалі не буде звідки дізнаватися новини, адже інтернет тут поганий, а газети рідко хто виписує.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Медіа Рівне
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