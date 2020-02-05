Ища источник слива "пленок Гончарука", СБУ проверила министров на полиграфе, – Баканов

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя обыски на телеканале "1+1", признал, что они проходили в рамках дела о записи из переговорной Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По его словам, аналогичные следственные действия в рамках этого дела уже проводились в отношении министров.

Так же проверяли представителей государственной власти и сотрудников Управления государственной охраны, отметил Баканов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Отдельные министры даже прошли проверку на детекторе лжи, тоже в рамках дела о "прослушке Гончарука". Как утверждают правоохранители, все без исключения с пониманием отнеслись к этой процедуре.

В СБУ также отметили, что следственные действия проходили не только у журналистов "1+1", но и, например, в отношении правоохранителей, которых проверяют на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Что известно об обысках у журналистов "1+1"?

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Сначала о том, что причиной является прослушивание премьера, было известно лишь из неофициальных источников.



Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.



Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуацииречь не идет.