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      Шукаючи джерело зливу "плівок Гончарука", СБУ перевірила міністрів на поліграфі, – Баканов

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      Іван Баканов прокоментував обшуки СБУ на телеканалі "1+1" / glavcom.ua

      Голова СБУ Іван Баканов, коментуючи обшуки на телеканалі "1+1", визнав, що вони проходили у межах справи про записи з переговорної Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. За його словами, аналогічні слідчі дії у межах цієї справи вже проводилися щодо міністрів.

      Так само перевіряли представників державної влади та співробітників Управління державної охорони, зазначив Баканов. Про це повідомляє Служба безпеки України.

      Важливо! СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

      Окремі міністри навіть пройшли перевірку на детекторі брехні, теж у межах справи про "прослушку Гончарука". Як стверджують правоохоронці, усі без винятку з розумінням поставилися до цієї процедури.

      СБУ також зазначило, що слідчі дії проходили не лише у журналістів "1+1", а й, наприклад, щодо правоохоронців, яких перевіряють на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

      Що відомо про обшуки у журналістів "1+1"?У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Спершу про те, що причиною є прослуховування прем'єра, було відомо лише з неофіційних джерел.

      Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

      Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації не мовиться.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончарук Обшук на 1+1 Журналісти Прослушка Гончарука Іван Баканов СБУ Медіа Служба безпеки України Кабінет Міністрів України
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