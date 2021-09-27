Ищут доказательства незаконной приватизации: ГБР пришло с обысками в Фонд госимущества

27 сентября 2021 , 12:54
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Источник:

ГБР

Госбюро расследований проверяет причастность должностных лиц из Фонда государственного имущества к незаконной приватизации. Речь идет об объекте критической инфраструктуры Украины.

Сейчас ГБР проверяет информацию о незаконной приватизации стратегического предприятия в Черкасской области. Если бы такую приватизацию провели, то Украина бы ежегодно теряла не менее 180 миллионов гривен гарантированной прибыли.

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Почему приватизация была бы незаконной

Пакет акций государственного предприятия запланировали продать на аукционе по гораздо более низкой цене, чем составляет его рыночная стоимость – примерно 6 миллиардов гривен.

Обыски ГБР в Фонде госимущества: смотрите видео

В Фонде госимущества продолжали приватизацию несмотря на предупреждения от правоохранительных и государственных органов власти. Работники ГБР во время расследования нашли и изъяли документы, которые являются доказательствами противоправных действий чиновников.

Сейчас идет досудебное расследование. Процессуальное руководство делом осуществляет Офис генпрокурора.

Что такое объект критической инфраструктуры?

Это учреждения в области энергетики, химической промышленности, транспорта, финансов, информационных технологий и телекоммуникаций, продовольствия, здравоохранения, коммунального хозяйства. Они являются стратегически важными для экономики и безопасности страны.
Автор: Марія Масюк