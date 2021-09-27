Наразі ДБР перевіряє інформацію про незаконну приватизацію стратегічного підприємства у Черкаській області. Якби таку приватизацію провели, то Україна б щороку втрачала щонайменше 180 мільйонів гривень гарантованого прибутку.

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Чому приватизація була б незаконною

Пакет акцій державного підприємства запланували продати на аукціоні набагато нижчою ціною, ніж становить його ринкова вартість – приблизно 6 мільярдів гривень.

Обшуки ДБР у Фонді держмайна: дивіться відео

У Фонді держмайна продовжували приватизацію попри попередження від правоохоронних та державних органів влади. Працівники ДБР під час розслідування знайшли й вилучили документи, які є доказами протиправних дій чиновників.

Зараз триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво справою здійснює Офіс генпрокурора.