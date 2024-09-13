Легендарный боксер отправил в нокаут известного блогера: видео с тренировки

В наше время спортсмены сотрудничают с популярными брендами и блогерами, чтобы повысить свою популярность. Легендарный филиппинский боксер провел показательный поединок с известным стримером.

Мэнни Пакьяо провел тренировку и символический поединок с Дарреном Уоткинсом-младшим, более известным под псевдонимом IShowSpeed. Популярный блогер не выдержал удары филиппинского боксера.

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Пакьяо отправил в нокаут известного стримера

Сначала боксер и бывший филиппинский сенатор показал блогеру несколько приемов. Пакьяо трижды ударил IShowSpeed в плечо, после чего стример не выдержал и упал на пол.

Видео с тренировки Пакьяо и IShowSpeed:

Впоследствии Пакьяо и Даррен Уоткинс-младший провели тренировочный спарринг. Боксер нанес блогеру удар по корпусу, после чего второй снова оказался на полу.

Видео тренировочного поединка Пакьяо и IShowSpeed:

Отметим, что IShowSpeed получил свою популярность благодаря онлайн-трансляциям видеоигр, таких как Roblox, Fortnite и FIFA. Блогер известен своим неадекватным поведением во время стримов.