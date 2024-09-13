Менні Пак'яо провів тренування та символічний двобій з Дарреном Воткінсом-молодшим, більш відомим під псевдонімом IShowSpeed. Популярний блогер не витримав удари філіппінського боксера.

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Пак'яо відправив у нокаут відомого стрімера

Спочатку боксер та колишній філіппінський сенатор показав блогеру декілька прийомів. Пак'яо тричі вдарив IShowSpeed у плече, після чого стрімер не витримав та впав на підлогу.

Відео з тренування Пак'яо та IShowSpeed:

Згодом Пак'яо та Даррен Воткінс-молодший провели тренувальний спаринг. Боксер завдав блогеру удар по корпусу, після чого другий знову опинився на підлозі.

Відео тренувального поєдинку Пак'яо та IShowSpeed:

Зазначимо, що IShowSpeed отримав свою популярність завдяки онлайн-трансляціям відеоігор, таких як Roblox, Fortnite та FIFA. Блогер відомий своїм неадекватною поведінкою під час стрімів.