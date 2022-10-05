"Приватбанк" готовится к "финальной битве" в иске против России из-за украденных активов в Крыму

"Приватбанк" ожидает последнее слушание суда по делу против России. Банк надеется вернуть свои активы, которые страна-агрессор фактически украла, оккупировав Крым.

Судебный процесс продолжается с 2015 года. Если все пройдет успешно, в октябре этого года должно состояться окончательное слушание.

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История с украденными активами "Приватбанка"

"Приватбанк" подал иск в арбитражный суд против России еще в 2015 году, согласно двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В этом арбитражном производстве, от участия в котором россия избрала уклониться, Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла промежуточное арбитражное решение от 24 февраля 2017 года и частичное арбитражное решение от 4 февраля 2019 года в пользу "Привата", приняв основные позиции Банка в отношении определенных юрисдикционных вопросов и подтвердив, что россия незаконно экспроприировала активы банка в Крыму.

В 2019 году Россия осмелилась подать апелляцию

В 2019 году Россия возобновила свое участие в производстве и обратилась с заявлением в Апелляционный суд в Гааге в Нидерландах, в котором просила пересмотреть или отменить такие арбитражные решения. Однако 19 июля 2022 года Апелляционный суд в полном объеме отклонил требования России по обжалованию.

В настоящее время арбитражное производство находится на решающем этапе определения размера нанесенного ущерба, о возмещении которого Россией должен вынести решение арбитражный суд. Окончательное слушание должно начаться 10 октября 2022,

– рассказали в "Приватбанке".

Банк уверен, что суду предоставили достаточные доказательства, включая отчеты известных экспертов по оценке убытков, что позволит суду точно определить ущерб, который Россия нанесла банку.

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