Судовий процес триває ще від 2015 року. Якщо все пройде вдало, у жовтні цього року повинно відбутися остаточне слухання.

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Історія з вкраденими активами "Приватбанку"

"Приватбанк" подав позов до арбітражного суду проти росії ще у 2015 році, відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому росія обрала ухилитися, Постійна палата третейського суду у Гаазі винесла проміжне арбітражне рішення від 24 лютого 2017 року та часткове арбітражне рішення від 4 лютого 2019 року на користь "Привату", прийнявши основні позиції Банку щодо певних юрисдикційних питань та підтвердивши, що росія незаконно експропріювала активи банку в Криму.

У 2019 році Росія осмілилась подати апеляцію

У 2019 році Росія відновила свою участь у провадженні та звернулася із заявою до Апеляційного суду у місті Гаага в Нідерландах, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення. Проте 19 липня 2022 року Апеляційний суд у повному обсязі відхилив вимоги Росії щодо оскарження.

Наразі арбітражне провадження знаходиться на вирішальному етапі визначення розміру завданих збитків, щодо відшкодування яких Росією має винести рішення арбітражний суд. Остаточне слухання має розпочатися 10 жовтня 2022 року,

– розповіли у "Приватбанку".

Банк впевнений, що суду надали достатні докази, включно зі звітами відомих експертів з оцінки збитків, що дозволить суду точно визначити збитки, які Росія завдала банку.

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