Иска от оскорбленного за устранение Януковича в суд еще не присылали

Недавно прессекретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что экс-президент якобы оспаривает в суде Киева свое отстранение от должности главы страны. Однако эту информацию уже опровергли.

Как пояснила постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, по состоянию на вечер 27 ноября Окружной административный суд Киева еще не получил соответствующий иск.

Важно Янукович подал в суд на Раду: считает, что с ним поступили несправедливо

В то же время Совгиря пояснила, что такие решения Верховной Рады могут быть обжалованы на предмет их законности исключительно в Верховном суде.

При этом даже Верховный Суд может проверять только законность актов Верховной Рады, тогда как решение вопроса об их соответствии Конституции Украины исключительным полномочием Конституционного Суда Украины,

– подчеркнула она.

По ее словам, пока каких-либо конституционных представлений по этому вопросу в Конституционный Суд не поступало. Также Совгиря отметила, что 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суд со дня его принятия уже давно истек. Это означает, что Янукович не имеет законных оснований для подачи иска.

"Поэтому при любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом Киева", – подытожила постоянный представитель Верховной Рады в КС.

Что этому предшествовало

Что важно понимать, иск Виктор Янукович подал в одиозный ОАСК, который известен своими скандальными решениями.

Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года после Революции Достоинства. В январе 2019 года в Украине его заочно приговорили к 13 годам заключения. Януковича признали виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Полный текст публикации Ольги Совгири:

Согласно распространенной в СМИ информации бывший президент Украины Виктор Янукович вроде бы обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады, которым парламент констатировал его самоустранение от осуществления конституционных полномочий президента Украины и назначил внеочередные президентские выборы. Этот иск якобы подан в Окружной административный суд Киева.

По имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд. При любых обстоятельствах отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом Киева, а так же и принятия каких-либо мер обеспечения иска в отношении Верховной Рады по вопросам, связанных с констатацией прекращения полномочий бывшего президента Украины.