Як пояснила постійна представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, станом на вечір 27 листопада Окружний адміністративний суд Києва ще не отримав відповідний позов.

Важливо Янукович подав до суду на Раду: вважає, що з ним вчинили несправедливо

Водночас Совгиря пояснила, що такі рішення Верховної Ради можуть бути оскаржені на предмет їх законності виключно у Верховному Суді.

При цьому навіть Верховний Суд може перевіряти тільки законність актів Верховної Ради, тоді як розв'язання питання про їх відповідність Конституції України є виключним повноваженням Конституційного Суду України,

– наголосила вона.

За її словами, наразі будь-яких конституційних подань з цього питання до Конституційного Суду не надходило. Також Совгиря зауважила, що 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення вже давно сплив. Це означає, що Янукович немає законних підстав для подання позову.

"Тому за будь-яких умов відсутні підстави для відкриття провадження і розгляду такої справи Окружним адміністративним судом Києва", – підсумувала постійна представниця Верховної Ради у КС.

Зверніть увагу! Що важливо розуміти, позов Віктор Янукович подав до одіозного ОАСК, який відомий своїми скандальними рішеннями.

Що цьому передувало

Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув'язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.

Повний текст публікації Ольги Совгирі:

Відповідно до поширеної в ЗМІ інформації колишній президент України Віктор Янукович начебто оскаржив в судовому порядку постанову Верховної Ради, якою парламент констатував його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України та призначив позачергові президентські вибори. Цей позов начебто поданий до Окружного адміністративного суду Києва.

За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду. За будь-яких умов відсутні підстави для відкриття провадження і розгляду такої справи Окружним адміністративним судом Києва, а так само і вжиття будь-яких заходів забезпечення позову щодо Верховної Ради з питань, пов'язаних із констатацією припинення повноважень колишнього президента України.