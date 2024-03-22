По Харькову страна-агрессор запустила 21 ракету. В целом Россия применила 150 воздушных целей: ракет и ударных дронов.
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Россия била различными видами ракет
По словам руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко, российская армия направила на Харьковщину утром 21 ракету. Он пояснил, что 19 из них – это С-300, две – "Искандер" или "Кинжал".
Следователи исследуют остатки ракет, чтобы точно определить их тип.
Кроме этого, Тимошко сказал, что ночью увеличат количество патрулей в Харькове, чтобы предотвратить мародерство и другие преступления.
Враг массированно атаковал Украину
- Россия 22 марта 2024 года нанесла массированный удар по территории Украины. Россияне атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами разных типов – крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми "Кинжалами". Россия осуществила пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Как на утро сообщили в Воздушных силах, всего оккупанты запустили 88 ракет различных типов.
- Силы и средства ПВО работали в течение нескольких часов, отражая атаку. В общем, украинским защитникам удалось сбить 92 воздушные цели из всех 151 запущенной врагом.
- Во время массированной атаки 22 марта оккупанты нанесли удар по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской, которая расположена в Запорожской области. В то же время угрозы прорыва плотины нет, однако ситуация на ГЭС-2 критическая из-за прямого попадания ракет.