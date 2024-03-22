По Харькову страна-агрессор запустила 21 ракету. В целом Россия применила 150 воздушных целей: ракет и ударных дронов.

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Россия била различными видами ракет

По словам руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко, российская армия направила на Харьковщину утром 21 ракету. Он пояснил, что 19 из них – это С-300, две – "Искандер" или "Кинжал".

Следователи исследуют остатки ракет, чтобы точно определить их тип.

Кроме этого, Тимошко сказал, что ночью увеличат количество патрулей в Харькове, чтобы предотвратить мародерство и другие преступления.

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