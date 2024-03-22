По Харкову країна-агресорка запустила 21 ракету. Загалом Росія застосувала 150 повітряних цілей: ракет та ударних дронів.

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Росія била різними видами ракет

За словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, російська армія спрямувала на Харківщину вранці 21 ракету. Він пояснив, що 19 з них – це С-300, дві – "Іскандер" або "Кинджал".

Слідчі досліджують залишки ракет, щоб точно визначити їхній тип.

Крім цього, Тимошко сказав, що вночі збільшать кількість патрулів у Харкові, щоб запобігти мародерству та іншим злочинам.

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