Момент сбития ракеты "Искандер-К" попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отдельную президентскую бригаду имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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Что известно об атаке на Киев?

Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады сбил вражескую ракету "Искандер-К". На видео видно вспышку ракеты, а за кадром можно услышать радостный возглас украинского военного: "Есть сбитие".

ВСУ сбили "Искандер-К" во время атаки на Киев: видео отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого

Отметим, что в результате российской атаки на Киев пострадало 145 человек, в том числе 14 детей. Также погибли 15 человек, среди них – один ребенок.

Кроме этого, более 100 объектов получили повреждения, среди них жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения и университеты.

Особенно тяжелые разрушения – в Святошинском районе, где ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. На местах трагедий работают более 300 спасателей и 65 единиц техники.