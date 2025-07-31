Момент збиття ракети "Іскандер-К" потрапив на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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Що відомо про атаку на Київ?

Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади збив ворожу ракету "Іскандер-К". На відео видно спалах ракети, а за кадром можна почути радісний вигук українського військового:"Є збиття".

ЗСУ збили "Іскандер-К" під час атаки на Київ: відео окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

Зазначимо, що внаслідок російської атаки на Київ постраждало 145 осіб, зокрема 14 дітей. Також загинуло 15 людей, серед них – одна дитина.

Окрім цього, понад 100 об'єктів зазнали пошкоджень, серед них житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади та університети.

Особливо тяжкі руйнування – у Святошинському районі, де ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. На місцях трагедій працюють понад 300 рятувальників та 65 одиниць техніки.