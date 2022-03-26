Исключать это, к сожалению, нельзя, – в МВД высказались о химическом оружии России
В США и НАТО предположили, что Россия может использовать химическое оружие на территории Украины. Альянс предоставит нам защиту от этой атаки. Этого действительно не следует исключать.
Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что о теоретически возможных химических атаках говорили с первого дня войны.
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Очень надеемся, что этого не будет. Они не могут не понимать, что это будет еще большим ухудшением их жизни и ситуации в России.
Решится ли Россия
Несмотря на то, что последствия для России после такого шага очевидны, трудно понять, что в головах у россиян.
Будут ли они это делать? Это то же самое, что мы будем дискутировать, будет ли ядерный удар. Исключать это, к сожалению, невозможно,
– отметил Денисенко.
Особенность химического оружия
По словам советника, химическая атака не бывает такой, как удары ракет.
"Здесь очень многое зависит от направления ветра, силы этих ударов", – подчеркнул Денисенко.
Есть большая вероятность того, что химическое оружие не сработает так, как могут планировать оккупанты.
Денисенко о возможном применении Россией химического оружия: смотрите видео