Исключать нельзя, – экс-сотрудник СБУ об угрозах россии ядерным оружием

Очередным апокалиптическим заявлением отметился главный алкоголик россии дмитрий медведев. Он отметил, что в случае атаки по Крымскому мосту Украину ждет "судный день".

Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что это уже вторая активная угроза и речь идет не об ответных ракетных атаках, а именно о применении ядерного оружия.

Читайте также Путин перестал доверять окружению, отвечающему за ядерное оружие, – Давыдюк

После всех зверств и бессмысленных поступков россии шансы на реализацию таких угроз всегда есть, говорит Иван Ступак.

Не хочу никого пугать, но у нас не должно быть иллюзий, что это просто угрозы. россия загнана в угол, поэтому может в любой момент сделать что-то, включая ядерный удар,

– объясняет экс-сотрудник СБУ.

Однако второй вопрос состоит в том, удастся ли россиянам это сделать, смогут ли они незамеченно подготовить это оружие, вывести его на стартовые позиции, добавляет он.

По словам Ступака, еще другая история – применение тактического ядерного оружия, которое может быть квартального или местного значения, таким образом небольшой город может быть разрушен.

Новые угрозы ядерным ударом от россии – детали

В россии снова взялись за угрозы. Глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

В конце июня президент россии Владимир Путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания и быть принята на вооружение. Однако "Сармат" только в апреле прошел первый испытательный пуск, поэтому сомнительно, что ее возьмут на дежурство так быстро.

Подробнее о рисках применения ядерного оружия оккупантами: смотрите видео