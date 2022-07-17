Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що це вже друга активна погроза і йдеться не про ракетні атаки у відповідь, а саме про застосування ядерної зброї.

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Після усіх тих звірств та безглуздих вчинків росії, шанси на реалізацію таких погроз завжди є, каже Іван Ступак.

Не хочу нікого залякувати, але у нас не має бути ілюзій, що це просто погрози. росія загнана в кут, тому може в будь-який момент зробити будь-що, включно із ядерним ударом,

– пояснює ексспівробітник СБУ.

Проте друге питання у тому, чи вдастся росіянам це зробити, чи зможуть вони непомічено підготувати цю зброю, вивести її на стартові позиції, додає він.

За словами Ступака, ще інша історія – застосування тактичної ядерної зброї, який може бути квартального або місцевого значення, таким чином, невеличке місто може зазнати чималих пошкоджень.

Цікаво. У Московській області нещодавно знайшли важко пораненим полковника фсб у відставці Вадима Зіміна. Саме він носив "ядерну валізку" президентів росії.

Нові погрози ядерним ударом від росії – деталі

У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.

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