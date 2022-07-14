Про це розповів політолог Микола Давидюк. Свою думку з нього приводу він висловив в інтерв'ю 24 каналу. І наголосив, що настороження Заходу цілком зрозумілі.

До слова Питання виживання, – Арестович припустив, як Захід відреагує на потенційний ядерний удар росії

Однак, за його словами, наш ворог "агресивний, але досить тупий". Утім світ поки не розуміє, як роззброїти росію – цього неадекватного терориста.

Але й у кремлі тим часом відбувається ціла драма з цього приводу.

путін перестав довіряти оточенню, яке відповідає за ядерну зброю. Він розуміє, що елітам не подобається ця війна, яку той програє,

– наголосив політолог.

Про цю недовіру свідчить й аналіз вбитих олігархів, які були дотичними до ядерної зброї й мали свою функцію. Деякі з них були носіями "валізки".

До слова. У Московській області нещодавно знайшли важко пораненим полковника фсб у відставці Вадима Зіміна. Він відомий тим, що носив "ядерну валізку" президентів Росії.

Разом з тим фахівець вважає, що у країн Заходу залишився страх перед росією ще з часів Холодної війни. Однак українські військові нічого не бояться зазначив Давидюк.

Окупанти знову лякають ядерною ракетою

У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.

Повністю інтерв'ю з Давидюком про актуальні події: дивіться відео