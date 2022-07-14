Про це розповів політолог Микола Давидюк. Свою думку з нього приводу він висловив в інтерв'ю 24 каналу. І наголосив, що настороження Заходу цілком зрозумілі.
До слова Питання виживання, – Арестович припустив, як Захід відреагує на потенційний ядерний удар росії
Однак, за його словами, наш ворог "агресивний, але досить тупий". Утім світ поки не розуміє, як роззброїти росію – цього неадекватного терориста.
Але й у кремлі тим часом відбувається ціла драма з цього приводу.
путін перестав довіряти оточенню, яке відповідає за ядерну зброю. Він розуміє, що елітам не подобається ця війна, яку той програє,
– наголосив політолог.
Про цю недовіру свідчить й аналіз вбитих олігархів, які були дотичними до ядерної зброї й мали свою функцію. Деякі з них були носіями "валізки".
Разом з тим фахівець вважає, що у країн Заходу залишився страх перед росією ще з часів Холодної війни. Однак українські військові нічого не бояться зазначив Давидюк.
Окупанти знову лякають ядерною ракетою
- У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
- Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.
Повністю інтерв'ю з Давидюком про актуальні події: дивіться відео