Полтавський обласний осередок ОПЗЖ, членом якого і є Кива, зібрався на конференцію, де учасники обговорювали лише одне важливе питання – як вигнати його з партії. Соратники нардепа зазначили, що його перебування у політсилі призводить до падіння рейтингів.

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Чи мовилося про нещодавнє скандальне відео Киви, де він привітав Володимира Путіна з днем народження? Воно викликало неймовірне обурення в соцмережах, українські патріоти закликали СБУ порушити провадження про державну зраду та погрожували влаштувати над ним самосуд.

Важливо! 21 жовтня мережею поширили інформацію, що в ОПЗЖ виключили скандального нардепа Іллю Киву з осередку партії. Того ж дня одіозний політик заперечив своє вигнання з лав "Опозиційної платформи" та порадив не вірити "фейкам і під**асам".

Киву вигнали через вплив

Ймовірно, зовсім не цей скандал призвів до такої ситуації. Плазування на колінах перед Путіним у лавах проросійського табору ніколи не було зашкваром і ганьбою.



Справжня причина виключення Киви з ОПЗЖ – гроші та вплив / 24 канал

Скільки разів і Віктор Медведчук, і Юрій Бойко, і Вадим Рабінович з Сергієм Льовочкіним віртуально цілували кремлівського диктатора нижче спини – і нічого. Ніхто в ОПЗЖ не ставив питання про їхнє вигнання з партії.

Справжня причина виключення Киви з ОПЗЖ більш прозаїчна – гроші та вплив. У цій проросійській партії давно йде гризня між двома угрупованнями – групою Медведчука і Рабіновіча, куди входить і Кива, а також групою Бойка та Льовочкіна.

Остання вирішила перехопити контроль над політсилою. Одразу після того, як правоохоронці почали тягати Медведчука по судах, а РНБО – позбавило ресурсів і впливу.

Точкою, де цей прихований конфлікт вийшов на поверхню, стало містечко Карлівка у Полтавській області. За тиждень там мають відбутися повторні вибори до міської ради.

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Конфлікт навколо виборів

Саме через це у вересні 2021 року в ОПЗЖ вибухнув гучний конфлікт, коли Кива звинуватив Бойка з конкуруючого партійного крила, що той, начебто, продає партійні структури. За словами Киви, серед кандидатів до Карлівської міської ради не виявилося жодного шанувальника дружби з Росією або фаната Медведчука.



Бойко та Льовочкін вирішили перехопити владу у партії Медведчука / Getty Images

Водночас у виборчому списку здебільшого були люди одного з місцевих підприємців, який має давні дружні зв'язки з Бойком. Кива спробував внести зміни у виборчі списки, але в полтавській обласній організації йому сказали, що вони вже затверджені Бойком і зміні не підлягають.

У відповідь Кива виніс сміття з хати, публічно звинувативши Бойка в продажності і зраді. Відповідь від Бойка та Льовочкіна не забарилася і підконтрольний їм полтавський обласний осередок ОПЗЖ одноголосним рішенням виключив його з партії.

Сам Кива пообіцяв скаржитись у вищі партійні структури, щоправда, без особливого ентузіазму. Рішення полтавського осередку про виключення ще мають затвердити чи скасувати центральні керівні органи партії. Втім, якщо вони таки підтвердять виключення Киви, то наступним кроком, може стати позбавлення його депутатського мандата.

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Це призведе або до відкритої війни між угрупованнями Бойко-Льовочкіна та Медведчука-Рабіновича і подальшого розпаду ОПЗЖ, або Бойку та Льовочкіну вдасться перехопити контроль над партією і зачистити керівництво партійних структур від конкурентів.

Найточніше про ситуацію з Кивою висловився сам Рабінович, який відверто і щиро назвав його"лисим хріном". Здається, сам Кива не зрозумів, як його представили у цьому відео.

Спостерігаючи за цими трепетними стосунками жаб і гадюк, ми традиційно вболіваємо за обидві сторони. Аби вони остаточно знищили одна одну і українська політика нарешті очистилася від цієї ворожої агентури.