Сыграет на пользу россии: могут ли Венгрию исключить из Европейского Союза

Вероятное исключение Венгрии из Европейского Союза сыграет только на пользу россии. Для самой Венгрии, как и для Украины, это будет только во вред.

Вариант, когда на западной границе Украины появится сомнительная демократия без предохранителей ЕС – не наилучший. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог, аналитик венгерского вопроса в Закарпатье Дмитрий Тужанский.

Любопытно Венгрия попалась на коррупции: ее могут исключить из ЕС

Венгрия – не угроза Украине

Эксперт отмечает, что вопрос не состоит в том, что Венгрия может представлять какую-то милитарную угрозу для Украины. Это только еще один источник нестабильности.

Это такая еще одна беларусь, условно говоря. Впрочем, важно объяснить, что процедуры исключения страны из Европейского Союза по состоянию на данный момент не существует,

– подчеркивает Дмитрий Тужанский.

Есть только процедура выхода из Союза, когда страна сама выступает инициатором. Этим воспользовалась Великобритания, выходя из Европейского Союза.

"Все, что ЕС сейчас может сделать внутри – это ограничить (Венгрию – 24 канал) финансово и ограничить право голоса в соответствующих органах, например, в Совете ЕС", – пояснил политолог.

Дмитрий Тужанский о перспективах Венгрии: смотрите видео

Чехия тролит Венгрию

Ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что действия Венгрии указывают на то, что она скоро может выйти из Европейского Союза.

Эксперт считает, что такие заявления из Чехии – это троллинг. Он очень удачен и достаточно болезнен для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Еще недавно, при предыдущем премьере Чехии Андрее Бабише, он рассматривал Чехию как такого политического союзника вместе с Варшавой, которые будут шантажировать или политически бороться с Брюсселем за различные права и отмены ограничений,

– заявил эксперт.

Впрочем, в Чехии сменилась власть и пришло более прозападное правительство, а Варшава даже без смены власти заняла четкую прозападную и проукраинскую позицию.

Эксминистр Румынии публично выступил за "разделение" Украины: смотрите видео