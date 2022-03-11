Исключения не будет: Интерпол оставляет Россию в своих рядах, но есть нюанс

Циническое нападение России на Украину изменило реалии всего мира. На государство-агрессора налагают санкции, многие известные компании покидают этот рынок.

На войну России в Украине отреагировала и международная организация криминальной полиции – Интерпол.

Интересно Врага остановили при попытке прорвать оборону Чернигова: может идти в направлении Броваров

Решение Интерпола

Международная организация решила не исключать Россию, начавшую войну в Украине, из своих рядов. В Интерполе заявили, что в уставе организации нет статьи, предусматривающей введение санкций против государств-членов.

Они подчеркнули, что в уставе Интерпола говорится, что эта организация должна сотрудничать с правоохранителями и обеспечивать открытые каналы связи. К тому же, мандат организации не предусматривает введения санкций или карательных мер.

К сожалению, в уставе Интерпола также отсутствует статья о возможности исключения страны из организации или хотя бы приостановки ее членства. В то же время, ряд государств призывал Интерпол сделать важный шаг и приостановить членство России в этой организации.

Однако в Интерполе все-таки решили, на фоне последних событий, направлять запросы из московского бюро сначала в Генеральный секретариат организации, а не в ту или иную страну. Это сделают для того, чтобы проверять российские запросы на соответствие правилам организации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!