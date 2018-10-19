"Искоренение системной коррупции": в США озвучили свои ожидания от Украины

Украинское правительство должно взять на себя задачу по искоренению системной коррупции. Также Вашингтон ожидает, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Кирстен Мэдисон, пишет "Интрефакс-Украина".

Читайте также: США считают, что Украина делает больше для реализации минских договоренностей, чем РФ

Мэдисон отмечает, что Украина приложила усилия к борьбе с коррупцией. Однако еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать заявленным целям европейской интеграции.

В частности, в США ожидают от Киева быстрого начала работы Антикоррупционного суда.

Принятие законодательства о Высшем антикоррупционном суде является важным этапом. Мы ожидаем, что Украина предпримет определенные шаги уже в скором времени. Для Украины правительство должно взять на себя задачу по искоренению системной коррупции, чтобы Украина и дальше развивалась,

– заявила она.

Она добавила, что США поддерживают процесс перемен в Украине.

"Реформа полиции – один из примеров того, как может выглядеть хорошая реформа", – отметила Мэдисон

По словам заместителя госсекретаря США, украинцы также активно способствуют антикоррупционным реформам.

К слову, в Европейском Союзе ожидают, что Антикоррупционный суд в Украине заработает до конца 2018 года. В объединении подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Что такое Антикоррупционный суд?

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве. Антикоррупционный суд должен замкнуть цепь антикоррупционных органов в Украине, в которые входят также Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дела, связанные с коррупцией и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет надзор за такими расследованиями и осуществляет обвинение в суде.