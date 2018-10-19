12:45
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      "Искоренение системной коррупции": в США озвучили свои ожидания от Украины

      201 Читати новину українською
      В США озвучили ожидания от Украины
      В США озвучили ожидания от Украины / Фото из открытых источников

      Украинское правительство должно взять на себя задачу по искоренению системной коррупции. Также Вашингтон ожидает, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

      Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Кирстен Мэдисон, пишет "Интрефакс-Украина".

      Читайте также: США считают, что Украина делает больше для реализации минских договоренностей, чем РФ

      Мэдисон отмечает, что Украина приложила усилия к борьбе с коррупцией. Однако еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать заявленным целям европейской интеграции.

      В частности, в США ожидают от Киева быстрого начала работы Антикоррупционного суда.

      Принятие законодательства о Высшем антикоррупционном суде является важным этапом. Мы ожидаем, что Украина предпримет определенные шаги уже в скором времени. Для Украины правительство должно взять на себя задачу по искоренению системной коррупции, чтобы Украина и дальше развивалась,
      – заявила она.

      Она добавила, что США поддерживают процесс перемен в Украине.

      "Реформа полиции – один из примеров того, как может выглядеть хорошая реформа", – отметила Мэдисон

      По словам заместителя госсекретаря США, украинцы также активно способствуют антикоррупционным реформам.

      К слову, в Европейском Союзе ожидают, что Антикоррупционный суд в Украине заработает до конца 2018 года. В объединении подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

      Что такое Антикоррупционный суд?
      Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве. Антикоррупционный суд должен замкнуть цепь антикоррупционных органов в Украине, в которые входят также Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дела, связанные с коррупцией и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет надзор за такими расследованиями и осуществляет обвинение в суде.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Антикоррупционный суд
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук