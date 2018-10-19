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      США считают, что Украина делает больше для реализации минских договоренностей, чем РФ

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      Кирстен Мэдиссон
      Кирстен Мэдиссон / rbc.ua

      Заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдиссон заявила, что Украина прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта на Донбассе, в то время как усилий российской стороны в этом вопросе недостаточно.

      Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

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      "Мы надеемся, что этот конфликт, который отнимает так много человеческих жизней и приносит так много страданий, закончится", – сказала Мэдиссон.

      Она также высказала свое мнение о минских договоренностях.

      "Я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина – ред) для того, чтобы воплотить минские соглашения в жизнь", – добавила Мэдиссон.

      Напомним, Соединенные Штаты поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса. По словам официального Вашингтона, такой шаг продемонстрирует, что Киев и в дальнейшем будет способствовать мирному разрешению конфликта и имплементации минских договоренностей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Война на Донбассе Минские договоренности
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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