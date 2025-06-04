Искусственная дипломатия и ультиматум: Зеленский объяснил, почему Россия не передавала свой "меморандум"

Россияне не предоставили Киеву свой "меморандум" ко второму раунду переговоров в Стамбуле 2 июня. Они понимали – если содержание документа станет публичным, Украина будет иметь полное право не приехать на эту встречу.

Так считает Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в среду, 4 июня, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Зеленский о намерениях России

По словам Зеленского, если бы Россия предоставила свой "меморандум" сразу, Украина могла бы не ехать на встречу в Стамбуле – "не потому, что мы не хотим, а потому, что, понятно, содержания встречи не будет".

Вся эта игра, весь этот театр для того, чтобы продемонстрировать искусственную дипломатию, чтобы Украина приехала,

– заявил Зеленский.

В частности, страна-агрессор стремилась продемонстрировать для США свою "конструктивность", чтобы получить отсрочку санкций, что зависит от Дональда Трампа.

В Турции стороны все же договорились о новом обмене пленными, однако Россия до сих пор не предоставила списков, как и на первом раунде переговоров. "Я считаю, что первый Стамбул не отличается от второго. Те же ультимативные вещи, которые тогда говорили вслух, теперь представили в бумаге", – добавил украинский президент.