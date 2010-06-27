Стоит ли быть вежливым с ИИ: какова цена слова "спасибо" и как это съедает значительную часть энергии Земли

Искусственный интеллект уже перестал быть лишь инструментом – он все глубже проникает в повседневную жизнь, трансформируя образование, медицину, коммуникацию, экономику. Одновременно с этим растет и его экологический след. Высокие энергетические потребности, колоссальное водопотребление, электронные отходы и зависимость от редких минералов – все это неотъемлемые составляющие развития современного ИИ.

Несмотря на заявления о "мягкой сингулярности" и амбиции технокомпаний по типу OpenAI, Google и Microsoft, стоимость прогресса для планеты оказывается все выше. Новые исследования показывают даже вежливость в обращении к чат-ботам стоит миллионы долларов на электроэнергию, а каждый запрос – это еще одна капля воды дефицитных ресурсов.

Как выглядит экологическая реальность за фасадом цифровых инноваций – читайте в материале 24 Канала.

Вежливость, которая стоит миллионы

В этом году CEO OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, Сэм Альтман снова привлек внимание – на этот раз не из-за новой функции ChatGPT, а из-за того, сколько энергии потребляет вежливость пользователей. Оказывается, фразы по типу "пожалуйста" и "спасибо", которые миллионы пользователей ежедневно добавляют к своим запросам в чат-ботах, выливаются для компании в десятки миллионов долларов. И все это – в виде расходов на электроэнергию.

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Когда кто-то в соцсети X саркастически поинтересовался, сколько электроэнергии зря тратится на вежливость к ИИ, Альтман неожиданно ответил:

Десятки миллионов долларов, потраченные не зря.

С точки зрения инженеров, это поведение пользователей не такое уж и бессмысленное. Дизайнер Microsoft Куртис Биверс утверждает, что вежливость в запросах способствует более профессиональным и ориентированным на сотрудничество ответам со стороны ИИ. Чем выразительнее и корректнее запрос, тем качественнее и соответствующий результат.

Однако за эти высокие стандарты общения платят не только технологические компании, но и окружающая среда. По исследованию Washington Post в сотрудничестве с Калифорнийским университетом, даже короткое 100-словное письмо, сгенерированное чат-ботом, потребляет 0,14 киловатт-часа – столько же, сколько 14 LED-лампочек в час. Одно письмо в неделю в течение года – это уже 7,5 кВт⋅ч, или как потребление электроэнергии 9 домохозяйств в Вашингтоне за час.

Вода, свет и "ложка правды" от Альтмана

Альтман позже пытался успокоить общественность. В блоге от 11 июня он привел следующие цифры: в среднем один запрос к ChatGPT потребляет 0,34 ватт-часа (как духовка за секунду работы) и 0,000085 галлонов воды (чуть больше, чем одна пятнадцатая чайной ложки). И хотя OpenAI не предоставила данных, как именно были рассчитаны эти показатели, Альтман отметил, что стоимость ИИ в конце концов должна сравняться со стоимостью электроэнергии.

В чем проблема потребления воды ИИ

Новые исследования показывают, что чат-боты по типу ChatGPT потребляют значительно больше воды, чем считалось ранее. Согласно данным исследователей Калифорнийского университета в Риверсайде, 10 – 50 запросов к ChatGPT могут потребовать до 2 литров воды – вчетверо больше, чем предполагалось в предыдущих оценках. Вода используется для охлаждения серверов, производства чипов и генерации электроэнергии, необходимой для работы ИИ.



Серверы для ИИ имеют большую плотность мощности, из-за чего выделяют значительное количество тепла. Например, новые серверы Nvidia производят до 120 кВт, что создает экстремальные тепловые нагрузки. Большинство дата-центров охлаждаются системами на основе испарения, что приводит к потерям питьевой воды, поскольку только такая вода не вредит оборудованию.

США – лидер по количеству дата-центров (более 5 000). В Британии, где насчитывается около 600 таких объектов, отрасль планирует построить новые центры, которые будут потреблять столько воды, сколько город размером с Ливерпуль. Компании вроде Google, Microsoft и Meta уже отчитываются о росте водопотребления на 17 – 22%. Amazon не обнародует своих данных, но эксперты подозревают, что ее потребление еще больше.

Все эти компании обязуются стать "водоположительными" до 2030 года, то есть возвращать в природу больше воды, чем потребляют. Однако возвращение не всегда происходит в те же регионы, откуда вода была взята, часто – в зонах с дефицитом воды.

Особенно остро эта тема встала в Чили, где из-за длительной засухи активисты добились отмены проекта дата-центра Google в Сантьяго, заставив компанию изменить систему охлаждения на воздушную. Сопротивление распространяется и на другие компании, включая Microsoft и Amazon.

Несмотря на экологические угрозы, отрасль продолжает расти. Например, Microsoft вместе с BlackRock и инвесторами из ОАЭ создали фонд объемом до 100 миллиардов долларов для строительства новых дата-центров в США. Google и Oracle строят объекты мощностью 1 ГВт – как атомная или угольная электростанция. В Ирландии дата-центры уже потребляют 21% электроэнергии страны.

В то же время растет интерес к технологиям экономии воды. Некоторые компании, например Digital Realty, используют дождевую воду или внедряют "закрытые циклы", где вода возвращается в источник после охлаждения. Другие, как Iceotope, применяют жидкостное охлаждение без использования воды вообще. Однако лишь около 60% рынка – это крупные игроки, которые стремятся быть эффективными. Остальные 40% – менее ответственные дата-центры, работающие неэкологично.

Хотя ИИ и поглощает много воды, сами эти технологии также могут помочь оптимизировать ее использование. Например, Google DeepMind уже помогла уменьшить энергопотребление своих центров на 40%, а Digital Realty применяет ИИ для выявления участков, где можно уменьшить водопотребление.

В OpenAI признают энергоемкость ИИ и отмечают, что постоянно работают над повышением эффективности.

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Впрочем, более детальный анализ от Washington Post и университета в Риверсайде свидетельствует, что ChatGPT уже сегодня потребляет около 40 миллионов киловатт-часов ежедневно. Это достаточно, чтобы обеспечить энергией Эмпайр-стейт-билдинг в течение полутора лет или зарядить 8 миллионов смартфонов. И это только один бот. Другие крупные языковые модели даже не учтены.

Альтман: "ИИ должен съедать значительную часть энергии Земли"

Самое громкое заявление прозвучало во время конференции AMD. Там, отвечая на вопрос CEO компании Лисы Су, Альтман заявил, что в будущем "значительная часть энергетических ресурсов планеты должна тратиться на вычисления для ИИ".

Это прозвучало в ответ на обсуждение нехватки GPU – высокопроизводительных графических процессоров, необходимых для работы больших языковых моделей. OpenAI уже признал, что столкнулся с их дефицитом. На фоне недавних сбоев в работе ChatGPT, предположительно связанных с перегрузкой инфраструктуры, слова Альтмана прозвучали откровенно тревожно.

Речь быстро пошла дальше, но факт остается – глава самой влиятельной ИИ-компании мира считает, что в идеале человечество должно отдать часть энергетических мощностей ИИ. И это – на фоне уже существующей экологической нагрузки, когда генерация электроэнергии до сих пор в значительной степени зависит от ископаемого топлива.

"Мягкая сингулярность" наступает

Альтман, который все чаще говорит о наступлении "мягкой сингулярности" – условной точки, когда искусственный интеллект сравняется с человеческим или превысит его, – считает, что эти трансформации не произойдут без соответствующей мощности. Та "ложка", которой меряется расход воды и секунды энергии – лишь верхушка айсберга.

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Что такое технологическая сингулярность Технологическая сингулярность – это гипотетический момент в будущем, когда развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигнет такого уровня, что машины превзойдут человеческий интеллект и смогут самостоятельно совершенствовать себя без участия человека.



В этом сценарии темпы научно-технического прогресса станут неконтролируемо быстрыми и непредсказуемыми для человечества. Идея сингулярности активно обсуждается в философии, футурологии и ІТ-сфере, в частности ее популяризировали Рэй Курцвейл и Вернор Виндж. Сторонники считают, что сингулярность может открыть путь к решению глобальных проблем, тогда как критики предостерегают о возможных рисках для человеческой цивилизации, в частности потере контроля над сверхинтеллектуальными системами.

Главный вопрос теперь не в том, быть ли вежливыми с чат-ботом, а в том, сколько еще ресурсов человечество готово пожертвовать ради развития языковых моделей. И пока ответов на это нет, каждое "спасибо" ИИ – это не только проявление культуры, но и маленький киловатт глобального компромисса.