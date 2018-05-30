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"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

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Теракт в Бельгии
Теракт в Бельгии / Фото из открытых источников

Исламистская группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в бельгийском Льеже, в результате которого погибли двое полицейских и пассажир авто.

Об этом сообщает Associated Press.

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29 тавня злоумышленник подошел к двум сотрудникам полиции с ножом в руках и ранил их. После этого он выхватил у них оружие и открыл огонь. Позже нападавшего застрелили правоохранители. Еще двое полицейских получили ранения.

Теги: Исламское государство Теракт Бельгия
Источник: 24 Канал
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