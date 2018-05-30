"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

Исламистская группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в бельгийском Льеже, в результате которого погибли двое полицейских и пассажир авто.

Об этом сообщает Associated Press. Читайте также: Убийство полицейских в Бельгии: появились резонансные подробности #BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) May 30, 2018 29 тавня злоумышленник подошел к двум сотрудникам полиции с ножом в руках и ранил их. После этого он выхватил у них оружие и открыл огонь. Позже нападавшего застрелили правоохранители. Еще двое полицейских получили ранения.