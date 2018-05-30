"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії
Ісламістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за озброєний напад у бельгійському Льєжі, унаслідок якого загинули двоє поліцейських та пасажир авто.
Про це повідомляє Associated Press.
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29 тавня зловмисник підійшов до двох співробітників поліції з ножем у руках і поранив їх. Після цього він вихопив у них зброю і відкрив вогонь. Пізніше нападника застрелили правоохоронці. Ще двоє поліцейських дістали поранення.
Джерело: 24 Канал
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