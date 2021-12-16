Как в Исландии: Мариуполь будут отапливать теплом с предприятий Группы Метинвест

Трехсторонний договор о реализации инвестиционного проекта по модернизации систем централизованного теплоснабжения подписали в Мариуполе между Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO, муниципалитетом и меткомбинатом "Азовсталь" Группы Метинвест.

Договор подписали:

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг;

городской голова Мариуполя Вадим Бойченко;

исполняющий обязанности генерального директора, директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Группы Метинвест Дмитрий Зотов.

Главной целью договора является модернизация систем централизованного теплоснабжения с участием МК "Азовсталь" Группы Метинвест, что позволит обеспечить жителей Левобережного района города качественным теплоносителем.

"Азовсталь" будет подавать вторичный пар из сетей предприятия на котельную "Мариупольтеплосети". В свою очередь, котельная в обратную сторону направит образовавшийся конденсат из этого пара. Он позволит улучшить водно-химический режим для нашего металлургического и энергетического оборудования.

Проект приближает Мариуполь к европейским стандартам энергоэффективности и качества предоставления муниципальных услуг. Спасибо партнерам за возможность перенимать лучшие мировые практики. Благодаря таким совместным проектам мы создаем качественную услугу для мариупольцев и повышаем уровень комфорта жизни людей,

– рассказал исполняющий обязанности генерального директора, директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Группы Метинвест Дмитрий Зотов.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко надеется, что стратегическое решение совместно работать над вопросом энергоэффективности действительно оправдает себя.

"Для Украины это не только вопрос климата, но и национальной безопасности. Что касается экономической стороны, то сбережения, которые можно сделать благодаря верной стратегии энергоэффективности, – впечатляющие", – добавил он.

Посол Швеции рассказал, что для внедрения в жизнь разработанного энергоэффективного проекта планируется монтаж паропровода и конденсатопровода между комбинатом "Азовсталь" Группы Метинвест и городской котельной.

"Производителями вторичного пара выступят конвертерный и толстолистовой цеха, а также цех рельсовых скреплений, транспортировщиком пара и потребителем конденсата станет теплосиловый цех металлургического предприятия. "Азовсталь" планирует поставлять городу 4258 тонн пара в месяц", – отметил Тобиас Тиберг.