Договір підписали:

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг;

міський голова Маріуполя Вадим Бойченко;

виконувач обов'язків генерального директора, директор з технології та якості МК "Азовсталь" Групи Метінвест Дмитро Зотов.

Головною метою договору є модернізація систем централізованого теплопостачання за участю МК "Азовсталь" Групи Метінвест, що дозволить забезпечити мешканців Лівобережного району міста якісним теплоносієм.

"Азовсталь" подаватиме вторинну пару з мереж підприємства на котельню "Маріупольтепломережі". У свою чергу, котельня у зворотний бік направить конденсат, що утворився з цієї пари. Він дозволить покращити водно-хімічний режим для нашого металургійного та енергетичного обладнання.

Проєкт наближає Маріуполь до європейських стандартів енергоефективності та якості надання муніципальних послуг. Дякую партнерам за можливість переймати найкращі світові практики. Через такі спільні проєкти ми створюємо якісну послугу для маріупольців та підвищуємо рівень комфорту життя людей,

– розповів виконуючий обов'язки генерального директора, директор з технології та якості МК "Азовсталь" Групи Метінвест Дмитро Зотов.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко сподівається, що стратегічне рішення спільно працювати над питанням енергоефективності справді виправдає себе.

"Для України це не лише питання клімату, а й національної безпеки. Щодо економічної сторони, то заощадження, які можна зробити завдяки вірній стратегії енергоефективності, – вражаючі", – додав він.

Посол Швеції розповів, що для впровадження в життя розробленого енергоефективного проєкту планується монтаж паропроводу та конденсатопроводу між комбінатом "Азовсталь" Групи Метінвест та міською котельнею.

"Виробниками вторинної пари виступлять конвертерний та товстолистовий цехи, а також цех рейкових скріплень, транспортувальником пари та споживачем конденсату стане теплосиловий цех металургійного підприємства. "Азовсталь" планує постачати місту 4258 тонн пари на місяць", – зауважив Тобіас Тіберг.