Испанцам вернут все "карантинные" штрафы

В Испании гражданам вернут все потраченные деньги за штрафы, которые они уплатили за нарушения карантина. В целом такие наказания от полиции получили 1,1 миллиона человек.

Говорится о штрафах во время почти трехмесячного чрезвычайного положения, которое объявили в Испании в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве территориальных дел страны.

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За период с 14 марта до 21 июня правоохранители зафиксировали более миллиона случаев нарушения приказа о пребывании дома. В то же время в полиции отметили, что не все штрафы оплатили вовремя.

Почему испанция вернут деньги за штрафы

В начале 2021 года Высший суд Испании объявил решение о чрезвычайном положении неконституционным. Тогда граждане массово должны были оставаться дома. В обычном режиме разрешили работать только важнейшим профессиям.

Коронавирус в Испании: главное

За период пандемии в Испании подтвердили почти 5 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Болезнь унесла жизни по меньшей мере 87 тысяч испанцев.

Испания полностью вакцинировала 78% тех, у кого есть право на получение прививок.

Второй раз чрезвычайное положение власти страны ввели с октября 2020 года. Оно действовало вплоть до мая 2021 года.