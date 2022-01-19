В Испании в доме престарелых произошел пожар: есть погибшие

19 января 2022 , 19:33
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Источник:

Voice of America

Пожар в доме престарелых вспыхнул в испанском городке Монкада (провинция Валенсия). По предварительным данным, из жизни ушли 6 человек.

Кроме того, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 17 человек. Пожарные боролись с пламенем больше 2 часов.

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Правоохранители рассказали, что пожар, очевидно, вспыхнул в комнате на первом этаже. Там нашли тела 2 погибших. Впоследствии огонь и дым охватил целое крыло здания. Эвакуировали 70 человек.

Сначала сообщили о 5 погибших. В то же время впоследствии число жертв возросло. Несколько человек госпитализировали.

По данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание медицинского кислородного оборудования. В то же время детали пока не раскрывают.

Пожар в городке Монкада: смотрите видео

 

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Автор: Мар'яна Бекало