В Испании в доме престарелых произошел пожар: есть погибшие
Источник:Voice of America
Пожар в доме престарелых вспыхнул в испанском городке Монкада (провинция Валенсия). По предварительным данным, из жизни ушли 6 человек.
Кроме того, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 17 человек. Пожарные боролись с пламенем больше 2 часов.
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Правоохранители рассказали, что пожар, очевидно, вспыхнул в комнате на первом этаже. Там нашли тела 2 погибших. Впоследствии огонь и дым охватил целое крыло здания. Эвакуировали 70 человек.
Сначала сообщили о 5 погибших. В то же время впоследствии число жертв возросло. Несколько человек госпитализировали.
По данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание медицинского кислородного оборудования. В то же время детали пока не раскрывают.
Пожар в городке Монкада: смотрите видео
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